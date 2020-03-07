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AK Parti’nin Şaphane ve Aslanapa ilçe başkan adayları belirlendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.03.2020 19:10 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 7.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 7. Olağan Kongre sürecinde Şaphane ve Aslanapa ilçe başkan adaylarını belirlediklerini ifade etti.
Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, ”İl Koordinatörümüz İbrahim Yurdunuseven’in katılımıyla 7. Olağan Kongre sürecimizde Şaphane ve Aslanapa İlçe başkan adaylarımızı belirledik. Şaphane ilçemizde Hasan Basri Mete’ye, Aslanapa’da Cafer Bayrak’a ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte memleketimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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