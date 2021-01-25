Ak Portföy, "Yatırımın Geleceği" fonları ile dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın, dünyamızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy, Alternatif Enerji, Sağlık Sektöründeki Yenilikçi Şirketler ve Yerli Yüksek Teknoloji temalarından oluşan yatırım fonlarını "Yatırımın Geleceği" çatısı altında tasarruf sahiplerine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Ersarı, "2020 yılı yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarının insanlığın geleceği açısından ne kadar hayati önemde olduğunu gözler önüne serdi. Geleceği şekillendiren bu hızlı dönüşümün odağında, günümüzün ihtiyaçlarına ve yatırımcıların beklentilerine cevap verebilen ürün, hizmet ve iş modelleri yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Ersarı, "Sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın, dünyamızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla, Alternatif Enerji, Sağlık ve Yerli Yüksek Teknoloji temalarından oluşan yatırım fonlarımızı 'Yatırımın Geleceği' teması altında tasarruf sahipleriyle buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.