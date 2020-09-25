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Akademi Lise giriş sınavları yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Yeni eğitim-öğretim döneminde Akademi Lise’ye kayıt yaptırmak için giriş sınavı yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, eğitim öğretim dönemi öncesinde giriş sınavlarını yaptı.Eğitici faaliyetlerin bulunduğu Akademi Lise’ye öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için giriş sınavı yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde Akademi Lise’ye kayıt yaptırmak için giriş sınavı yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, eğitim öğretim dönemi öncesinde giriş sınavlarını yaptı.
Eğitici faaliyetlerin bulunduğu Akademi Lise’ye öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için giriş sınavı yapıldı. 9, 10, 11, 12. sınıfların katıldığı sınavlar 3 gün boyunca 4 ayrı seans şeklinde düzenlendi. Yapılan sınavlarda korona virüs kuralları uygulandı. Yeni eğitim öğretim dönemi için ön kayıtların alınmasının ardından yapılan giriş sınavının sonuçları resmi site kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr açıklanacak. Sonuçların bildirilmesinin ardından kazanan öğrenciler kesin kayıt için Akademi Lise’ye şahsen başvuracak.
8 Eylül salı günü başlayan online ön kayıtlar internet adresinden 16 Eylül Çarşamba gününe kadar devam etti. Lise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği online ön kayıtlara 4 bin 500 başvuru yapıldı. Akademi Lise’ye kesin kayıtlar ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden hemen sonra yapılacak. Akademi Lise’lerde yeni eğitim dönemi için ders başlangıç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınacak kararlara göre şekillenecek. Bununla beraber MEB müfredatı dikkate alınacak ve müfredatla uyumlu hareket edilecek. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolasıyla tüm merkezlerde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre derslikler düzenlenecek ve işleyiş ona göre planlanacak.
Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek ve psikolojik destek programları düzenlenecek. Spor faaliyetleri olarak normalleşme süreciyle beraber Akademi Liseler arası futbol turnuvası, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü, fitness etkinlikleri yapılması planlanmakta. Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak olan tüm bu etkinliklerde de korona virüs tedbirleri uygulanacak.

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Kandira
Korkmaz Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Izmit
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