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Akademi Lise’de yeni dönem kayıtları başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Lise ve mezun öğrencilere yönelik hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde yeni dönem için online başvurular başladı.Lise ve mezun öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda hizmet veren ve bunun yanında okul derslerine takviye desteği de sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde yeni dönem için online başvurular başladı.

Lise ve mezun öğrencilere yönelik hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde yeni dönem için online başvurular başladı.
Lise ve mezun öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda hizmet veren ve bunun yanında okul derslerine takviye desteği de sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde yeni dönem için online başvurular başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde 9 merkezde öğrencilere hizmet verecek olan Akademi Lise’ye son başvuru tarihi 16 Eylül Çarşamba günü olarak belirlendi. Özellikle öğrencilere sunduğu sosyal imkanların yanında, eğitim başarısıyla ön plana çıkan Akademi Lise’lere öğrencilerin yeni dönemde de büyük ilgi göstermesi bekleniyor.Sınav ve kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreçle ilgili açıklamaları dikkate alınarak netleştirilip ilan edilecekken ön kayıt yaptıran her bir öğrenci ve velisi bilgilendirilecek. Akademi Liselerde özelikle yüz yüze eğitim konusu başta olmak tüm alanlarda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) açıklamaları ve müfredatı dikkate alınacak. Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak tüm etkinliklerde korona virüs tedbirleri uygulanacak.
İzmit ilçesinde 2 merkez olmak üzere Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet vermeye devam eden Akademi Liselere Dilovası, Kartepe ve Kandıra ilçeleri de eklendi.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Oya Eczanesi
Darica
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Emel Eczanesi
Gebze
Günay Eczanesi
Gebze
Gülten Eczanesi
Golcuk
Gürkan Eczanesi
Izmit
Cihan Eczanesi
Karamursel
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