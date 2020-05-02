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Akademik personele online eğitim

SİVAS HABERLERİ  | 02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ALONET koordinesiyle Akademi Eğitim Uzmanı Huriye Karadağ tarafından akademik ve idari personele yönelik “kurumsal kültür, ortak kurum, iletişim teknikleri, takım çalışması” konulu online eğitim verildi.Online eğitimde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ALONET koordinesiyle Akademi Eğitim Uzmanı Huriye Karadağ tarafından akademik ve idari personele yönelik “kurumsal kültür, ortak kurum, iletişim teknikleri, takım çalışması” konulu online eğitim verildi.
Online eğitimde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul: “Savunma Sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız iş birliğiyle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak önemli projeleri yakından inceleme ve bu projelere dahil olma fırsatını yakaladık. ‘Tarım, Savunma ve Turizm’ On birinci Kalkınma Planında üç öncelikli alan olarak yer almıştır. Biz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak bu öncelikli alanlardan ikisinde faaliyet göstereceğiz.Üniversite olarak Savunma Sanayindeki hedeflerimizin yanı sıra tarım alanında da Türkiye’nin en etkin ve güçlü projelerini geliştirmeye talibiz.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Mehmet Kul başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelin tamamına yakını iştirak etti. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, bu tür eğitim faaliyetlerinin farklı aralıklarla düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Söz konusu eğitimin uygulanma aşamasında sosyal mesafe kuralına hassasiyetle riayet edilmiş; personelin bazıları toplantı salonundan, bazıları ofislerinden ve uzaktan çalışanlar da evlerinden eğitime online olarak katılmışlardır.
Programların üçüncüsü olarak verilen idari personele yönelik eğitimin kapanış değerlendirmesinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer, verilen eğitimin yeni kurulmakta olan Üniversite açısından önemine vurgu yaparak bu tür eğitimlerin çeşitlendirilerek personelin hzmetine sunulacağını ifade etti.

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