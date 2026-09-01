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Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Şevket Çoruh ile oyuncu Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, evlilik yolunda ilk adımı attı. İstanbul’da düzenlenen nişan töreninde Çoruh kızına nişan hediyesi olarak ne altın ne para taktı.

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ünlü oyuncular Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh, Batuhan isimli sevgilisiyle nişanlandı.

Ne para ne altın: Şevket Çoruh un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı 1

Gülenay Çoruh’un mutlu gününde usta tiyatrocu Arka Sokaklar oyuncuları başta olmak üzere birçok oyuncu ve tiyatrocu da genç çifti yalnız bırakmadı. Çiftin nişan yüzüklerini Müjdat Gezen taktı.

Ne para ne altın: Şevket Çoruh un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı 2

İlker Ayrık'ın çiftliğinde gerçekleşen nişanda Şevket Çoruh kızına ne altın ne de para taktı. Arka Sokaklar'ın yıldızı hem kızının hem de damatının boynuna önce bir anahtarlık taktı.

Ne para ne altın: Şevket Çoruh un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı 3

Duruma şaşıran kızı ne olduğunu anlamaya çalışırken alandaki perde açıldı ve hediye de ortaya çıktı.

Ne para ne altın: Şevket Çoruh un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı 4

Kendisinin de sıkı bir motor tutkunu olduğu bilinen Şevket Çoruh, kızı Gülenay’a nişan hediyesi olarak son model bir motosiklet hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh
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