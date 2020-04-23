Akademisyen ve öğrenciler "online" seslendirdikleri "İstiklal Marşı"nın klibini hazırladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarının akademisyen ve öğrencileri, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla, İstiklal Marşı'nı evlerinden enstrümanlarıyla "online" seslendirdi.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arda Göksu'nun yönetiminde öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan 8 müzisyen, evlerinden internete bağlanarak enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı icra etti.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klip, üniversitenin sosyal medya hesabından yayınlandı.

TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan'da herkesi 21.00'de İstiklal Marşı okumaya daveti üzerine, akademisyenlerin de böyle güzel bir video hazırladıklarını söyledi.

Videonun beğeniyle izlendiğini ifade eden Şahin, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını coşkuyla kutluyoruz." dedi.

