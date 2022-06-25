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Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

25.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan 52 DA 835 plakalı midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır yaralı 10 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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