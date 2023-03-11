Akasya Durağı’nın manken Merve’si son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Oyuncuları arasında Zeki Alasya, Onur Şan, Timur Acar, Levent Ülgen gibi isimlerin bulunduğu Akasya Durağı unutulmaz diziler arasında yer alıyor. 2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisinde manken Merve’ye hayat veren Ece Filiz’in son hali ‘yok artık’ dedirtti.

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Dizide şoförlerden biri olan Arif karakterinin aşık olduğu manken Merve’yi canlandıran Ece Filiz’in son hali gündem oldu.

Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Ay Arif aşkım", "Çok güzelsin", "Hiç değişmemişsin" yorumlarında bulundular.

1985 doğumlu olan Ece Filiz ortaokul döneminde Amerika'ya gitti ve burada tiyatro eğitimleri aldı. Ayrıca Filiz dans ve modellik eğitimlerini de tamamladı.

Daha sonra Türkiye'ye dönen güzel isim İzmir Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için tekrar Amerika'ya giden Ece Filiz, Televizyon Sinema ve Uluslararası İlişkiler üzerine lisans eğitimi aldı.

Ünlü isim Akasya Durağı'ndan sonra Şipşak Anadolu filminde rol aldı. Ece Filiz kariyerine sunucu, oyuncu ve model olarak devam etti.





