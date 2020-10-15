Akay’dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu’na ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu ziyaret ederek, Kayseri Şeker ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş çalışma konuları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 24 Ekim’de gerçekleşecek AK Parti İl Kongresi için başarı dileklerinde bulundu.

İlk olarak Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu, AK Parti İl Binasındaki makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaklaşan İl Kongresi nedeniyle başarı dileklerini iletip, kongrelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Çopuroğlu’nun ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile makamında bir araya gelen Başkan Akay, Başkan Büyükkılıç’a 66. Kampanya dönemi çalışmaları, şeker sektörü ve Kayseri Şeker ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi paydaşlığındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulundu.

VALİ YARDIMCISI ALİ USLANMAZ’DAN AKAY’A VEDA ZİYARETİ

Günün sonunda ise emekliye ayrılan Kayseri Vali Yardımcı Ali Uslanmaz, Başkan Akay’a veda ziyaretinde bulunarak, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası’nın hayırlı olması ve başarılarının devamı temennisinde bulundu. Başkan Akay ise Uslanmaz’a, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve afiyet dileyerek, emekliliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

