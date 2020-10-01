Akbank, Dijital Ödeme Garantisi ile tüm firmaların yanında

İSTANBUL (AA) - Akbank, firmaların işlerini kolaylaştırmak, hem alıcı hem de satıcı şirketlerin ticaret hayatını düzenleyecek ve canlandıracak "Dijital Ödeme Garantisi" hizmetini kullanıma sundu.

Akbank'ın açıklamasına göre, hem alıcı hem satıcı firmaların ticaret hayatını düzenleyecek ve canlandıracak "Dijital Ödeme Garantisi" hizmetiyle satış yapan firmalar vadeli çek veya senet almak zorunda kalmıyor, tahsilatlarını Akbank güvencesiyle gerçekleştiriyor. İskonto yaparak vadesinden önce tahsilat yapabilen firmalar alacaklarını üçüncü kişiye devredebiliyor.

Diğer taraftan Dijital Ödeme Garantisi ile satın alma yapanlar ise ödeme garantisi kredisiyle finansman sağlarken limitinin kontrolünü kendisi yönetebiliyor. Tüm bunlar şubeye uğramadan Akbank İnternet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bu hizmetin "müşterinin ihtiyacının olduğu yerde olma" vizyonlarının bir parçası olduğunu bildirdi.

Ticari hayattaki en büyük sorunun; "zamanında tahsilat yapamama endişesi" olduğunu belirten Oğuz, "Bu noktada firmaların işlerini kolaylaştıracak Dijital Ödeme Garantisi güvencesiyle onların yanlarındayız. Ödeme ve tahsilat garantisi sunan yepyeni bir ileri vadeli ödeme emri hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

