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Akçaabat’ta Açık Hava Tiyatro Günleri

TRABZON HABERLERİ  | 10.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Akçaabat Belediyesi vatandaşları açık havada tiyatro günleri ile buluşturuyor.

Akçaabat’ta Açık Hava Tiyatro Günleri

Akçaabat Belediyesi vatandaşları açık havada tiyatro günleri ile buluşturuyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) karşı gerekli önlemler ve dezenfeksiyon yapılarak gerçekleştirilecek "Açık Hava Tiyatro Günleri", 18-23 Temmuz 2020 tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak.
Akçaabat Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile uzun süre evlerinden ve sosyal hayattan uzak kalan vatandaşları açık hava tiyatro günleri ile buluşturuyor. Akçaabat Sahilparkta 6 gün boyunca her akşam bir oyun, saat:20.15’de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak olup; Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Trabzon Şehir Tiyatrosu tiyatroseverlerle buluşacak.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, normalleşme süreci kapsamında Açık Hava Tiyatro Günleri etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’ta bir ilki yaşatıyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, uzun süre sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturmak istedik. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum, ayrıca katılan tüm gruplarada teşekkür ediyorum" dedi.

Akçaabat’ta Açık Hava Tiyatro Günleri

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