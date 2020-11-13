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Akçadağ’da bin adet fidan toprakla buluştu

MALATYA HABERLERİ  | 13.11.2020 18:19 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde bin adet fidan toprakla buluştu.Milli Ağaçlandırma Günü ve Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Akçadağ ilçesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Akçadağ’da bin adet fidan toprakla buluştu

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde bin adet fidan toprakla buluştu.
Milli Ağaçlandırma Günü ve Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Akçadağ ilçesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Akçadağ T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran,İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Tunç ile Jandarma Bölük Komutanı Halil Baş katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir ülke bırakmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Akçadağ’da bin adet fidan toprakla buluştu

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