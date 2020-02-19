YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı döşedi

Akçakale Belediyesi okul bahçesine kilitli parke taşı döşedi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşendi.

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşendi. Bahçedeki olumsuz görüntülerden kurtulan öğrenciler, nezih bir ortama kavuşmanın sevincini yaşadı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 15 Temmuz İlkokul bahçesine 4 bin 200 metrekare kilitli parke taşı döşendi. Okul yöneticileri ve öğrenciler, bu hizmetleri nedeniyle Akçakale Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya’ya teşekkür etti. Okul bahçesine döşenen kilit parke taşları sonrası çamurlu ortamdan kurtulan öğrencilerin yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Belediye olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Bu bilinçle eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:44
İkindi
15:46
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Necip Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Sorguç Eczanesi
Merkez
Şebnem Eczanesi
Merkez
Yükseller Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Viranşehir’de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi

Viranşehir’de ekmeğe yapılan zam 25 kuruş geri çekildi

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.