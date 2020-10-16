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Akçakale kırsalında yol çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi ilçe kırsalında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile merkez ve kırsal mahallelerde yol çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Akçakale Belediyesi ilçe kırsalında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile merkez ve kırsal mahallelerde yol çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Suriye sınırında bulunan Kılıçlı Kırsal Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışması yaptı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol ulaşıma hazır hale getirildi. Çalışmalar Pekmezli Kırsal Mahallesi’nde ise devam ediyor. Yalçınkaya incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Sınır ve Kılıçlı Köyü arası 4 kilometrelik yol çalışmamız var. Allah’a çok şükür bunu da gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz Akçakale’nin köyleri, şehir merkezi, asfaltı, stabilize yoluyla, düğün salonları, yeşil bahçeleri, sosyal donatıları ile mükemmel bir ilçe oluşturmak. Adım adım bu noktada ilerliyoruz. İnşallah çok yakında bir zamanda düşündüğümüz yere bu ilçeyi taşıyacağız. Akçakale’de 15 ayda çok büyük işler yaptık. Bu önümüzdeki kalan zamanı da inşallah çok güzel bir şekilde değerlendirip kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Yollar, hizmetler kendilerine hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar” diye konuştu.

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