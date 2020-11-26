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Akçakale’de bataklık yaşanan mahallede tahliye kanalı açıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucunda çevresi bataklık haline gelen mahallede tahliye kanalı açıldı.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçenin sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Akçakale’de bataklık yaşanan mahallede tahliye kanalı açıldı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucunda çevresi bataklık haline gelen mahallede tahliye kanalı açıldı.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçenin sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Yalçınkaya bu kez Devlet Su İşleri ile görüşerek bir mahalleyi bataklıktan kurtardı. Öncül Mahallesi’nde yaşayanlar yağmur ve atık sularından dolayı mahallenin etrafında bataklık oluştuğunu dile getirerek çözüm istedi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) başvuran Başkan Yalçınkaya’nın girişimleri kısa sürede sonuç verdi. DSİ Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından mahallede 7 kilometrelik tahliye kanalı açıldı
“İnsanların hayatı kurtuldu”
Çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya “ Suriye sınırının sıfır noktasındayız. Burası bütün Urfa sulamalarının artık ve drenaj sularının gelip Suriye’ye aktığı alandayız. Bu alanın yan tarafı Öncül Mahallesi. Bu mahallemiz çok büyük bir mahalle. Bu mahallede biriken sular, yer altı suları ve drenaj suları, pis sularla beraber orada çok büyük bir alanda birikintiler yapmaktaydı. Bu biriken sularda da sinek, sivrisinek vs. hastalıklar türemekteydi. Biz de Devlet Su İşleri’ne başvurarak bölge müdürümüzün gayreti ile 7 kilometrelik drenaj kanalını açarak yani temizleyerek ana kanala bağladık. Bugünden itibaren suyun akışı mükemmel bir hale geldi. İnşallah bundan sonra; hem pis suyun, hem pis görüntünün, hem sinek sivrisinek hastalıkların müsebbibi olan birikmiş suyun aktarılmasından sonra oradaki insanların hayatı kurtuldu. Biz bölge müdürümüz ve bu çalışmaları yapan ekibe canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akçakale’de bataklık yaşanan mahallede tahliye kanalı açıldı

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