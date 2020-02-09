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Akçakoca belediyesi kar mesaisini sürdürüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 09.02.2020 15:21 | Son Güncelleme

Akçakoca’da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası belediyeye bağlı ekipler cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde başlayan kar temizliği ara sokak ve mahallelerde devam ediyor.

Akçakoca’da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası belediyeye bağlı ekipler cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterlerde başlayan kar temizliği ara sokak ve mahallelerde devam ediyor. Kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler greyder ve kepçelerle yol açma çalışmasına ara sokaklarda devam ediyor.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri ekipleri, kentte vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışma yürüterek, açılmadık tek bir yol dahi kalmaması adına mesai kavramı gözetmeksizin seferber oldular.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, karla mücadele ekiplerimizin kar ve buzlanma ile mücadele nöbetini 7/24 esasına göre ara vermeden devam ettiğini belirtti.

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