Akçakoca’da temizlik seferberliği aralıksız sürüyor

Yaz sezonun açılması sonrası Batı Karadeniz’in İncisi Düzce’nin denize açılan yüzü Akçakoca’da sahiller Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu kapsamında başlattığı kumsal temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatlarıyla, harekete geçen Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ki plajları bir plan dahilinde dalgaların plajlara getirdiği atıkları, çürümüş yosunları, istenmeyen taşları yüksek devirle çalışan makine sayesinde 20 kişilik personelin katılımı ile plajlar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor.

Belediye ekipleri plajlarda yaptığı kum temizliğinin yanı sıra ayrıca, Akçakocalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahiller ve aşırı yağmur sonrası şehir içinden geçen dere yataklarında biriken çöpleri kaldırıyor.



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