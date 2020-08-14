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Akçatekir Yaylası’na dev Türk bayrağı

ADANA HABERLERİ  | 14.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın girişimleriyle yaz sezonunda 100 bin kişiyi ağırlayan Akçatekir Yaylası’na dev Türk bayrağı dikildi.Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Adana-Ankara otoyolu güzergahından da görülebilen 25 metre yüksekliğindeki Türk bayrağı, Toroslar’ın esen rüzgarında göğüsleri kabartacak şekilde Akçatekir Yaylası’nda dalgalanıyor."Şehitlerimizin emaneti"Dev Türk bayrağı, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın çabalarıyla Akçatekir Yaylası’ndaki 32 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve yaylada yaşayanlar için sosyal yaşam alanı olacak olan Yaşam Parkı içerisine dikildi.Başkan Mustafa Çay, “Millet olarak vatan ve bayrak sevgimiz tartışılmaz.

Akçatekir Yaylası’na dev Türk bayrağı

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın girişimleriyle yaz sezonunda 100 bin kişiyi ağırlayan Akçatekir Yaylası’na dev Türk bayrağı dikildi.
Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Adana-Ankara otoyolu güzergahından da görülebilen 25 metre yüksekliğindeki Türk bayrağı, Toroslar’ın esen rüzgarında göğüsleri kabartacak şekilde Akçatekir Yaylası’nda dalgalanıyor.

"Şehitlerimizin emaneti"
Dev Türk bayrağı, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın çabalarıyla Akçatekir Yaylası’ndaki 32 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve yaylada yaşayanlar için sosyal yaşam alanı olacak olan Yaşam Parkı içerisine dikildi.
Başkan Mustafa Çay, “Millet olarak vatan ve bayrak sevgimiz tartışılmaz. Atalarımızın kanlarıyla çizdiği şanlı ay yıldızlı bayrağımızı Akçatekir’in tepesine dikmenin onurunu, gurunu ve şerefini yaşıyorum. Şehitlerimizin emanetini dalgalandırmanın onuruyla dev Türk bayrağımızın Akçatekir Yaylamıza ayrı bir renk ve ayrı bir keyif kattığını düşünüyorum" dedi.

Akçatekir Yaylası’na dev Türk bayrağı

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