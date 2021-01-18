Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Akdağ ve Kumalar dağlarında bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı.

Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.

Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katarken atların bölgeden ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi, görsel güzellikler sunuyor.

Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor.

