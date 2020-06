Akdeniz Belediyesi, Siteler Mahallesinin sokaklarını yeniledi

Akdeniz Belediyesinin, Siteler Mahallesinin 11 sokağında başlattığı asfalt, kaldırım ve bordür yenileme çalışması tamamlandı. Mahallede 11 sokağın tümünün kaldırım ve bordürleri yenilenirken, sokaklara 2 bin 500 ton asfalt döküldü.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele çalışmaları kesintisiz devam ederken, rutin belediyecilik hizmetleri de yerine getiriliyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğünün, Siteler Mahallesinde geçen haftalarda başlattığı yenileme çalışmalarında 11 sokağın önce kaldırım ve bordürleri yenilendi. Ardından iş makineleri yardımıyla sokaklara asfalt dökülerek, mahalle yeni ve tertemiz bir görünüme kavuştu. Çalışmalar sayesinde Siteler Mahallesi sakinleri, yazın toz ve topraktan, kışın da çamur eziyetinden kurtulmuş oldu.

“İhtiyacı olan bütün mahallelerimizde gerekli çalışmalar yapılacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, korona virüs salgını ile kesintisiz mücadele ederken, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri de yerine getirdiklerini belirtti. Bir yıl içerisinde ikinci asfalt-kaldırım ihalesini yaptıklarını kaydeden Başkan Gültak, her mahalleye hizmet verileceğini; bu çalışmaların her yıl süreceğini kaydetti. Gültak, “Akdeniz’i değiştirip dönüştüren, ilçemizde yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız merak etmesin; hizmet bekleyen tüm mahallelerimize ekiplerimiz müdahale edecek, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapacak. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Göreve gelir gelmez ilçemizin ve mahallelerimizin çehresini değiştiren hizmetleri hayata katacağız. Akdeniz halkı, her şeyin en güzeline layıktır. İnşallah kalan 4 yıllık hizmet dönemimiz içerisinde Akdeniz’e ve Akdeniz’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok daha kaliteli ve güzel hizmetler sunacağız” dedi.

Öte yandan, yaşadıkları sokakları yepyeni bir görünüme kavuşturan hizmet ve çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Siteler Mahallesi sakinleri, Başkan Gültak ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.