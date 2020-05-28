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Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

MERSİN HABERLERİ  | 28.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödemek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hafta sonunda merkez binada bulunan veznelerini açık tutacak.Emlak, çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödeme tarihi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona eriyor.

Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödemek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hafta sonunda merkez binada bulunan veznelerini açık tutacak.
Emlak, çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ilk taksitini ödeme tarihi, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona eriyor. Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, söz konusu vergilerini ödemek isteyen mükelleflerin mağduriyet yaşamaması ve veznelerde yoğunluk oluşmaması için 30 Mayıs Cumartesi ila 31 Mayıs Pazar günleri, 09:30-15:30 saatleri arasında merkez bina veznelerini açık tutacak.
Kent merkezine uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların, söz konusu vergilerini kolaylıkla ödeyebilmeleri için Huzurkent’te bulunan vezne de hafta sonu açık olacak. Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa sürede ve kolaylıkla çözülmesi için ayrıca personel de görevlendirilecek ve gelen vatandaşlara yardımcı olunacak.
Vergi mükellefi vatandaşlar, söz konusu vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, (http://e-belediye.akdeniz.bel.tr) internet adresi üzerinden de kayıt olmaya gerek kalmadan ödemelerini yapabilecek. Vatandaşların, Vakıfbank ve Yapı Kredi bankalarına ait kredi kartlarıyla vergi borçlarını 3 taksit halinde yapmaları da mümkün olacak.
Bu tarihten sonra yapılacak vergi ödemeleri, yasa gereği gecikme zammı ile birlikte tahsil ediliyor. Vergi mükelleflerinin, gecikme zammı ile karşı karşıya kalmaması için çevre temizlik, emlak ve ilan-reklam vergilerinin ilk taksit ödemelerini belirtilen tarihler içerisinde yapması gerekiyor.

Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

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