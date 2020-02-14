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Akdeniz Belediyesi’nin mahallelerdeki üst yapı çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 14.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi’nin, vatandaşlara daha rahat, temiz ve düzenli bir yaşam sunmak için ilçe genelinde kaldırım ve bordür yenileme, yol açma ve taziye evi gibi ortak kullanım alanlarının tadilat çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yeni yol açma ve baypas çalışması yaparken, ihtiyaç duyulan mahallelerin de kaldırım ve bordürlerini yeniliyor.

Akdeniz Belediyesi’nin mahallelerdeki üst yapı çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi’nin, vatandaşlara daha rahat, temiz ve düzenli bir yaşam sunmak için ilçe genelinde kaldırım ve bordür yenileme, yol açma ve taziye evi gibi ortak kullanım alanlarının tadilat çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yeni yol açma ve baypas çalışması yaparken, ihtiyaç duyulan mahallelerin de kaldırım ve bordürlerini yeniliyor. Ekipler, son olarak Çilek, Gündoğdu, Karacailyas ve Karaduvar mahallelerinin sokaklarında bulunan kaldırımları yeniledi.
Akdam ve Kürkçü mahallelerinin bozulan yollarında da bypass çalışması yaparak, vatandaşları, özellikle de bölge üreticilerini sevindiren belediye ekipleri, Kazanlı’da bulunan taziye evi ve avlusunda da kapsamlı tadilat, yenileme ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçenin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirildiğinin altını çizdi. “Akdeniz’de yaşamı değiştiren, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek” diyen Gültak, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından, belediyecilik hizmetlerinden yıllarca mahrum bırakılan bölgelerimize yönelik ciddi bir plan ve programlama yapıldı. Bu kapsamda, eksikliği görülen hizmetleri sunmak için ekiplerimiz mahallelerde yoğun bir çalışma temposu başlattı. Akdeniz’i değiştirip güzelleştiren, insanlarımızın yaşamanı kolaylaştıran hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürecek” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi’nin mahallelerdeki üst yapı çalışmaları sürüyor

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