Akdeniz sokaklarında dezenfekte çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelesini ilçe genelinde kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından, korona virüs salgını ile mücadele etmek amacıyla 150 kişiden oluşan mobil ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde, ilçe genelinde birçok bölgeyi önce yıkadı, ardından arazözlere doldurulmuş ilaçlı su ile dezenfekte etti.

142. Cadde baştan sona yıkanıp dezenfekte edildi

Akdeniz Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan, Hal ve Şevket Sümer mahallelerini ayıran 142. Cadde üzerinde kurulan modern sabit semt pazarına çıkarma yapan ekipler, burada önce kapsamlı yıkama, ardından da dezenfektan dolu arazözler yardımıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, hizmet nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bu arada sokağa çıkma yasağının hemen öncesinde, Akdeniz’in farklı mahallelerinde yaşayan vatandaşlara dezenfektan dolu 50 cc’lik binlerce şişenin dağıtımı da yapılırken, ilçe genelindeki tüm çöp konteynırları da ekipler tarafından ilaçlı su ile yıkanıp arındırılıyor.

Öte yandan, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Akdeniz’de farklı birimlerden 150 kişinin yer aldığı mobil ekibin, sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte ilçe genelinde bulunan kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, PTT ve banka şubeleri, ATM’ler ve işyerleri gibi insanların yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek.

