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Akdeniz Üniversitesi işletmelerinden kira alınmayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi, tüm hayatı durma noktasına getiren yeni tip Korona virüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi işletmelerinden kira alınmayacak

Akdeniz Üniversitesi, tüm hayatı durma noktasına getiren yeni tip Korona virüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitemiz mülkiyetinde/tahsisli kantin, kafe, restoran, kırtasiye gibi yerlerin kira ödemelerini erteleme kararı aldık" dedi.
Akdeniz Üniversitesinde alınan tedbirler kapsamında üniversite mülkiyetinde/tahsisli her türlü kapalı kantin, kafe, restoran, kuaför, tuhafiye, kırtasiye, bijuteri gib yerlerin salgının izole edilmesi için tedbir amaçlı kapatılmasına ve kira taksitlerinin ise normal hayat akışına dönüldüğü tarihten itibaren alınmasına karar verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi hepimiz zor günler geçiriyoruz. Ancak özellikle iş yerleri kapanan esnaf ve özel sektör çalışanlarımız çok daha zor durumda. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Korona virüse karşı ekonomi paketi kapsamında biz de Akdeniz Üniversitesi olarak üniversitemiz mülkiyetinde/tahsisli kantin, kafe, restoran, kırtasiye gibi yerlerin kira ödemelerini erteleme kararı aldık. Amacımız bu zorlu süreçte esnafımızı, zor durumda olanları bir nebze de olsa rahatlatabilmek” diye konuştu.
Bu zorlu sürecin hep birlikte dayanışma içinde üstesinden gelebileceklerini ifade eden Rektör Ünal, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına sadece yapılan bağışlarla değil elimizden gelen her türlü yardımla destek olmak hepimizin birer sorumluluğudur. Akdeniz Üniversitesi olarak bu süreci gerek öğrencilerimize ve çalışanlarımıza gerekse iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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