Akdeniz zabıtası yaşlıların hizmetinde

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.

Akdeniz Belediyesi, neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubunun bir bileşeni olarak, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş ve üstü vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da gece-gündüz çalışıyor.

Maaşlar çekiliyor, günlük ihtiyaçlar alınıp evlere teslim ediliyor

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekiyor, istedikleri gıdaların da alışverişini yapıp kendilerine teslim ediyor. Akdeniz Zabıtası, dezenfektan ürünlerinden oluşan paketleri de yaşlı vatandaşlara ulaştırıyor. Evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlar, 112, 155, 156 ve 0324-3366583/Dahili 178 numaralı telefonlar üzerinden kriz masasına ulaşıp taleplerini iletebiliyor.