Akdeniz zabıtasından vefa örneği

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, kurumdan 21 yıl önce emekli olan eski zabıta müdürü Mustafa Öz’e vefa örneği olarak teşekkür belgesi verildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, kuruma hizmeti dokunan büyükleri her daim baş tacı ettiklerini ve onların tecrübelerinden sürekli faydalandıklarını belirterek, bu çerçevede eski zabıta müdürü Mustafa Öz’e geçmişte verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Hatırlamanın ve hatırlanmanın önemine vurgu yapan Sivaslıoğlu, "Bu şekilde onları onure ettiğimizi düşünüyorum. Vefa bir semt adı olmamalı, biz de büyüklerimize bir vefa örneği göstermek istedik" dedi.

Duygulanan ve gözleri dolan eski zabıta müdürü Mustafa Öz ise 21 yıl sonra hatırlanmanın ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilmenin kendisini oldukça duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’na bu duyarlı davranışı için teşekkür etti.

