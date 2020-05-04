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Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, korona virüs riskine karşı ilçe genelindeki hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczane ve iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokakları ile çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasına karşı verilen mücadele kapsamında belediyenin kurduğu 150 kişiden oluşan mobil dezenfektan ekibi, kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, iş yerleri, balık pazarı, semt pazarları ile otobüs durakları gibi insanların yoğun olduğu mekanlara yönelik ilaçlama-dezenfekte çalışmaları kesintisiz sürüyor.Bir yandan da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise cadde ve sokakların yanı sıra, çöp konteynerlerini de periyodik olarak ilaçlı su ile yıkıyor.

Akdeniz Belediyesi, korona virüs riskine karşı ilçe genelindeki hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczane ve iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokakları ile çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasına karşı verilen mücadele kapsamında belediyenin kurduğu 150 kişiden oluşan mobil dezenfektan ekibi, kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, iş yerleri, balık pazarı, semt pazarları ile otobüs durakları gibi insanların yoğun olduğu mekanlara yönelik ilaçlama-dezenfekte çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Bir yandan da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise cadde ve sokakların yanı sıra, çöp konteynerlerini de periyodik olarak ilaçlı su ile yıkıyor. Akdeniz Zabıta ekipleri de pazar yerlerinde maske takılması ve sosyal mesafeye uyulmasını denetlerken, alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıtıyor. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında, ilçe sakinlerine dezenfektan jel dolu dağıtımı da sürüyor.

“Ekiplerimiz, halk sağlığını korumak için 7/24 görevinin başında”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında seferberlik ilan ettiklerini, salgınla mücadelenin başladığı ilk günden itibaren ilçe genelinde dezenfekte edilmedik bölge bırakmamak için mobil ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade etti. Gültak, “Halk sağlığını korumak ve sürdürmek için belediye olarak üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Farklı birimlerden 150 personelimizin yer aldığı mobil ekibimizin, Akdeniz genelinde bulunan tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, PTT ve banka şubeleri, ATM’ler ve iş yerleri gibi insanların yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek. Salgınla mücadele kapsamında, cadde ve sokaklar ile çöp konteynerlerinin de yıkanıp dezenfekte edilmesi çalışmaları sürecek. Vatandaşlarımızdan ricamız; Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulunun açıkladığı uyarılara mutlaka uymaları ve özellikle de sosyal mesafe kuralları ve kişisel hijyene dikkat etmeleridir” dedi.

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Ceyhan Eczanesi
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Damla Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Limon Eczanesi
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