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Akdeniz’de okullar eğitime hazırlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 18.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

öğretim dönemi öncesinde okullarda temizlik çalışmalarını arttırdı.Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aylardır yoğun bir çalışma içinde olan, yüzlerce okul, ev ve iş yerini ilaçlayıp, virüse karşı dezenfekte eden ekipler, birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için 21 Eylül 2020 Pazartesi günü okulların açılacak olması dolayısıyla okul bahçelerinde temizlik, yıkama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

öğretim dönemi öncesinde okullarda temizlik çalışmalarını arttırdı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aylardır yoğun bir çalışma içinde olan, yüzlerce okul, ev ve iş yerini ilaçlayıp, virüse karşı dezenfekte eden ekipler, birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için 21 Eylül 2020 Pazartesi günü okulların açılacak olması dolayısıyla okul bahçelerinde temizlik, yıkama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, okul civarlarında olan çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim sürecini yaşayabilmeleri amacıyla belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Başkan Gültak, “Yeni eğitim-öğretim döneminin, tüm zorluklara karşın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. En kıymetli varlığımız olan sevgili çocuklarımızın ve saygıdeğer öğretmenlerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine başlamalarını istiyoruz. Virüs tehdidi olduğu sürece belediye olarak dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Halkımızdan da ricamız; kendileri ve sevdiklerinin sağlığını korumak için salgına karşı alınan tedbirlere mutlaka uymalarıdır” dedi.

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