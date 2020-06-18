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Akdeniz’de okullar LGS’ye hazırlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 18.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla mobil ilaçlama ekipleri, 20 Haziran Cumartesi yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla, korona virüs salgınına karşı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.Özel kıyafetler giyen mobil ekipler, hafta sonu yapılacak olan LGS sınavında Akdeniz ilçesinde bulunan 122 okul arasından, sınav merkezi olarak belirlenen 40 ortaokul ve ilkokulda dezenfekte çalışmaları başlattı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla mobil ilaçlama ekipleri, 20 Haziran Cumartesi yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla, korona virüs salgınına karşı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Özel kıyafetler giyen mobil ekipler, hafta sonu yapılacak olan LGS sınavında Akdeniz ilçesinde bulunan 122 okul arasından, sınav merkezi olarak belirlenen 40 ortaokul ve ilkokulda dezenfekte çalışmaları başlattı. Ekipler, sınavın yapılacağı sınıfları, insan sağlığına zarar vermeyen kimyasallarla ilaçlarken, öğretmenler odası, okulların bahçesi, koridorlar, tuvalet ve lavabo gibi yerler ile çöp kovaları dezenfekte ediliyor.
“Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, LGS’ye girecek öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve virüsten arındırılmış bir ortamda sınava girebilmelerinin önemine dikkat çekti. Toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla, korona virüs salgınına karşı Akdeniz ilçe genelinde topyekun mücadele vermeye devam ettiklerini belirten Gültak, "Bu hafta sonu liselere geçiş sınavına girecek olan çocuklarımızın sağlığının korunması amacıyla da mobil ilaçlama ekiplerimiz, korona virüs salgınına karşı okullarda dezenfekte çalışmaları başlattı. Sınavın yapılacağı güne dek bu çalışmalar tamamlanmış olacak. Çocuklarımız, en değerli varlığımız ve geleceğimiz. Onların sağlığını korumak da görevimiz. Ben şimdiden sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyor, istedikleri liseyi kazanıp, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.

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Atlas Eczanesi
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Babacan Eczanesi
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Güngör Eczanesi
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Kaleyolu Eczanesi
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Karataş Eczanesi
Merkez
Lida Eczanesi
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