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Akdeniz’de sokaklar yenileniyor

MERSİN HABERLERİ  | 30.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir yandan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yaparken, diğer yandan asli belediyecilik hizmetlerini de yerine getiriyor.Bu kapsamda, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Siteler Mahallesi’nde aciliyet teşkil eden sokaklara sevk edildi ve mahallede toplam 11 sokakta yenileme çalışması başladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir yandan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yaparken, diğer yandan asli belediyecilik hizmetlerini de yerine getiriyor.
Bu kapsamda, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Siteler Mahallesi’nde aciliyet teşkil eden sokaklara sevk edildi ve mahallede toplam 11 sokakta yenileme çalışması başladı. Çalışmalarda ilk olarak eskiyen asfalt ve kaldırımlar iş makineleri yardımıyla söküldü, ardından kaldırımlar karo ile kaplanmaya ve yeni bordürler çekilmeye başlandı. Bu çalışmalar bittiğinde de 11 sokak asfaltla kaplanıp tamamen yenilenecek.
Temel belediyecilik hizmetleri aksamayacak
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, bir taraftan korona virüs salgını ile topyekun mücadele verirken, öte yandan kentsel yaşam konforunu yükseltecek ve kent sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırıp güzelleştirecek asli belediyecilik hizmetlerini de olabildiğince yerine getirdiklerini belirtti. Siteler Mahallesi’nde 11 sokağın baştan sona yenileneceğini kaydeden Gültak, vatandaşların geçmişte yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

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