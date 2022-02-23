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Akfen Holding'in geliştirdiği Loft Art, ikinci sergisi Symbio'yu sanatseverler ile buluşturdu

23.02.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergi, İstanbul Nisbetiye On'daki mekanında 22 Nisan'a kadar gezilebilecek

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, çok konuşulan Humano sergisinin ardından ikinci sergisi Symbio'yu sanatseverler ile buluşturdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Symbio sergisinin ön gösterimine sanatçı ve koleksiyonerlerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Loft Art'taki Symbio sergisi ile yaşamda farklı iki canlı organizmanın, biyolojide, birbirine muhtaç yaşama zorunluluğu, psikolojide ise birbirine ters tutum ve davranışlarla birbirini tamamlayan ilişki biçimi olan simbiyotik ilişki kavramı eserlere yansıtılıyor.

Eserlerde hızla gelişen dijital çağda insan ve makinenin ortak yaşamını irdeleyen yeni bir kavram ortaya konulurken, iki bileşenin birbirini nasıl beslediği, yeni bir dünya yaratılması yönündeki etkisi, insanın gelecek zamandaki varoluşunu sorgulayarak bu sorgudaki duygu geçişlerine yer veriliyor.

23 Şubat’ta kapılarını açan Loft Art Symbio sergisi, İstanbul Nisbetiye On'daki mekanında 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Türkiye'de ilk sayılabilecek bir proje olarak genç sanatçıları desteklerken, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçlayan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

- Sergide 15 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak

Symbio sergisinde Ahmet Rüstem Ekici, Ali Topaloğlu, Arda Büyük, Ayşegül Altunok, Burak Çizer, Burcu Filiz, Engin Arer x Berkay Buğdan, Hamza Kırbaş, Levent Oyluçtarhan, Oğulcan Arslan, Özgür Ballı, Özkan Arslan, Reach Geblo, Sibel Niksarlı ve Şafak Yükseler olmak üzere 15 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding'in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın sorumluluğunda olacak Loft Art alanının sanat direktörlüğünü de Ayşe Jaber üstleniyor.

2020 yılında yapımını tamamladığı modern köyü projesi Bodrum Loft projesinde çokça ses getiren Bodrum Loft'ta Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren Akfen Holding, İstanbul Levent'teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli sanat alanı açmış ve ilk sergi Humano sanatseverler tarafından ilgi görmüştü.

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