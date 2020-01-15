YURTHABER
  4. Akhisar Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Akhisar Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

MANİSA HABERLERİ  | 15.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro kulübü ile öğrenciler doğa sevgisini, çevre temizliğini ve insan sevgisini öğreniyor.Akhisar Belediyesi öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor.

Akhisar Belediyesi bünyesinde kurulan tiyatro kulübü ile öğrenciler doğa sevgisini, çevre temizliğini ve insan sevgisini öğreniyor.
Akhisar Belediyesi öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor. Çocukları eğlendirerek eğitmek, derslerine daha iyi motive olmalarını sağlamak, doğaya ve çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacıyla yapılan tiyatro etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar ile birlikte tiyatro oyunun ilk gösterimine katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tiyatro sayesinde çocukların eğlenerek öğrendiğini ifade etti.
Eğitim ile sanatı buluşturarak çocukların hem eğlendiğini hem de doğaya, çevreye ve topluma karşı duyarlılık bilinci kazandığını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, tiyatroya gitme imkanı olmayan kırsal mahalledeki çocukları da tiyatro ile buluşturduklarını ifade etti.
Çocuklara yönelik yapılan hizmetleri de ön planda tuttuklarını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Belediyesi olarak ilköğretimde okuyan öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturuyoruz. Belediyemizce kurulan tiyatro kulübünün sergilediği oyunlar ile geleceğimizin teminatı olan minik öğrenciler doğa sevgisini, çevre temizliğini ve insan sevgisini öğreniyor. Böylece dersler daha eğlenceli ve güzel geçiyor. Biz Akhisar Belediyesi olarak geleceğimizi oluşturacak çocuklarımıza yapılan hizmet bizim önceliklerimiz arasında. Onlara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bunu yanı sıra onları mutlu etmek, eğitimlerine katkıda bulunmak için de çalışıyoruz. Daha güzel bir Akhisar hedefimize ulaşmak için bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.
2 günde binlerce öğrenciye günde 3 seans gösterime giren oyunu öğrenciler büyük beğeni ile izlerken Tiyatro Kulübü sorumlusu Ali İlhan ise Akhisar’da kültür ve sanat adına yeni adımların atıldığını ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Mesir Macunu Festivali bütçesi belli olduMesir Macunu Festivali bütçesi belli oldu
Eski Bakan Güçlü Manisa’daEski Bakan Güçlü Manisa’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Manisa Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Cansu Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Deva Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Demirci’de 11 branşta spor kursu

Demirci’de 11 branşta spor kursu

Salihli’de ’Nöbetçi Noter’ uygulaması başlıyor

Salihli’de ’Nöbetçi Noter’ uygulaması başlıyor

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.