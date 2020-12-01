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Akhisar Belediyesinden Efendi Camisi’ne onarım çalışması

MANİSA HABERLERİ  | 01.12.2020 12:50 | Son Güncelleme

Akhisar’da ocak ve şubat aylarında meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Efendi Camisi’nin onarımı Akhisar Belediyesi tarafından yapılıyor.Ocak ve şubat ayında deprem afetiyle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar görürken Efendi Camii’nin de minaresi hasar gördü.

Akhisar’da ocak ve şubat aylarında meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Efendi Camisi’nin onarımı Akhisar Belediyesi tarafından yapılıyor.
Ocak ve şubat ayında deprem afetiyle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar görürken Efendi Camii’nin de minaresi hasar gördü. Minaredeki hasarlı bölümün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılmasının ardından cami yeniden ibadete açıldı. Yıkılan minare için harekete geçen Akhisar Belediyesi onarım çalışması başlattı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Depremler sebebiyle hasar gören Efendi Camii’mizin minaresinde onarıma başladık. En yakın sürede eskisi gibi olacak” ifadelerini kullandı.

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