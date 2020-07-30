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Akhisar ve Gölmarmara’da asfalt çalışmaları başladı

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Manisa genelinde yol yapım mesaisine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ve Akhisar ilçelerinde asfalt çalışmalarına başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.Beyler grup yolunda asfalt çalışması başladıManisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gölmarmara ilçesi Beyler grup yolunda mevcut güzergahta temel serme çalışmasının ardından sathi kaplama çalışmasına başladı.

Manisa genelinde yol yapım mesaisine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ve Akhisar ilçelerinde asfalt çalışmalarına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Beyler grup yolunda asfalt çalışması başladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gölmarmara ilçesi Beyler grup yolunda mevcut güzergahta temel serme çalışmasının ardından sathi kaplama çalışmasına başladı. 12 kilometrelik güzergahta yapılacak olan sathi kaplama çalışması hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Zaman içerisinde yıpranan ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşlarımızın ulaşımını rahat ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlıyoruz. Gölmarmara ilçemizde Beyler grup yolunda da başlattığımız sathi kaplama çalışmasının ardından bölgede ulaşım daha rahat olacak” dedi.

Akçaalan’da da asfalt mesaisi başladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Akçaalan, Boyalılar ve Karayağcı mahalleleri grup yolunda sathi kaplama çalışmasına da başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla il genelinde yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Akhisar ilçemizde de Akçaalan, Boyalılar ve Karayağcı Mahalleri grup yolunda sathi kaplama çalışmasına başladık. Çalışmalar, 11 kilometrelik güzergahta gerçekleşecek olup, şuana kadar 2 kilometrelik bölümde yol yapım çalışması tamamlandı. Kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız yol çalışmasının bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullanın” dedi.

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