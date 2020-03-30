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Akhisar’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 30.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor.Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda kent genelinde korona virüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi ekipleri, titizlikle sürdürdükleri çalışmalar sırasında çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriliyor.

Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor.
Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda kent genelinde korona virüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi ekipleri, titizlikle sürdürdükleri çalışmalar sırasında çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriliyor. Daha önce ilçe genelinde belirli periyotlarla devam eden dezenfekte işlemleri salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı.
Hazırlanan program kapsamında mahalle mahalle ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılırken ayrıca deformasyona uğramış kullanılmayacak konteynerler de yenileri ile değiştiriliyor.
Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Özgür Polat, “Akhisar genelinde bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyoruz. Dezenfektede kullandığımız solüsyonlar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, insan sağlığına zararlı olmayan ama bakteri ve mikropları öldürmek için oldukça etkili özel karışımlardır. Bu dezenfektanları, Akhisar’daki bütün çöp konteynerlerine uyguluyoruz. Deformasyona uğramış çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından belirleniyor ve şantiyemize götürülerek işlemden geçiriliyor. Bu süreçte, Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarttık. Dezenfekte çalışmalarımız, bu salgın hastalık riski ortadan kalkana kadar 7 gün 24 saat devam edecektir” diye konuştu.
Vatandaşlar, salgınla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma gerçekleştiren Akhisar Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini balkonlardan alkışlayarak gösterdi.

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