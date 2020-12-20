Akhisar’da iki cadde daha prestij kazanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’ın en işlek caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi’nde prestij cadde düzenlemesi yapacak. Yapılacak olan çalışmayla, baştan aşağı yenilenecek olan iki cadde, modern üst yapı ve aydınlatmalarıyla, bölgeye farklı bir hava katacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi’nde yenileme çalışması başlatıyor. Yepyeni ve estetik bir görünüme kavuşacak olan caddede yürütülecek olan çalışmalar öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, iki caddede incelemede bulundu. Yapılacak olan aydınlatma ve üst yapı çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, iki caddemiz yepyeni bir görünüm kazanacak. Işıl ışıl aydınlatma sistemi, modern üst yapısıyla bölgeye farklı bir hava katacak” dedi.

Öztozlu’dan projenin detayları hakkında bilgi alan Akhisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Çakar, Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan ve Hürriyet Mahalle Muhtarı Yakup Dikmen, mutluluğunu paylaştı.

Akhisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Çakar, “Manisa Büyükşehir Belediyesinden, böyle bir projeyi duyduk. Açıkçası çok mutlu olduk. Bu yolun yapılacak olması nedeniyle, hem esnaf adına, hem de buradaki halk adına Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz. İnşallah, kısa sürede başlayıp, hayırlısıyla biter.” derken, Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan ise, “Akhisar’ımıza güzel bir yatırım olacak. Biz de bu anlamda yardımcı olarak, destekledik. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Hürriyet Mahalle Muhtarı Yakup Dikmen de şunları söyledi: “Yeni yapılan her şey güzeldir. Orta refüjlerin aydınlatılması da mahalleye, sokağa bir değer katar. İnşallah tamamına erelim, nasıl olacağını görelim. Her şey sözle başlıyor. Bittiği zaman, inşallah mükemmel bir şey olur.”

