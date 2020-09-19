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Akhisar’da ilk kez ücretsiz kiralık bisiklet dönemi

MANİSA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, sağlıklı yaşam ve temiz bir gelecek için bisiklet kullanımını kentte yaygınlaştırmak ve trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla, “Belespit” ismini verdiği proje kapsamında ücretsiz kiralık bisiklet dönemini hizmete soktu.Akhisar Belediyesi tarafından kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve sağlıklı, temiz bir gelecek için "Belespit" adını verdikleri ücretsiz bisiklet kiralama hizmetine başladı.

Akhisar Belediyesi, sağlıklı yaşam ve temiz bir gelecek için bisiklet kullanımını kentte yaygınlaştırmak ve trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla, “Belespit” ismini verdiği proje kapsamında ücretsiz kiralık bisiklet dönemini hizmete soktu.
Akhisar Belediyesi tarafından kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve sağlıklı, temiz bir gelecek için "Belespit" adını verdikleri ücretsiz bisiklet kiralama hizmetine başladı. İlk aşamada 40 bisiklet ile başlanan projeyle vatandaşlar kent içindeki işlerini halletmek için araç kullanarak trafik yoğunluğu oluşturmayacak. Keyifli bir bisiklet deneyimi yaşatması hedeflenen projeyle hem trafik yoğunluğunun önüne geçilecek hem de sağlık ve temiz bir yaşam standardı oluşturulacak.
Gelişmiş dünya kentlerinde bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğunu dile getiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar, 7’den 70’e bisikleti seven ve çok kullanan bir kent. Son yıllarda bu kullanım biraz azaldı ama bizim amacımız hem sağlığımız hem çevremiz hem de bütçemiz için bisikletin kullanımını daha çok yaygınlaştırmak. Akhisar Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla bunu destekliyoruz. Bugün burada ’Belespit’ ismini verdiğimizi projemizi duyuruyoruz. Belediyemize gelen vatandaşlarımız buradaki bisikletleri ücretsiz bir şekilde kullanacak, sonra tekrar yerine teslim edecekler. Aynı zamanda yeşil bisikletlerimizi de belediye personelimiz için satın aldık. Bunları da belediye personelimiz kendi özel işlerinde olsun, belediyenin işlerinde olsun ulaşım için bu bisikletleri kullanacaklar. Hem kendi sağlıkları için hem belediye ekonomisi için bir katkı sağlamış olacaklar. Ben tüm vatandaşlarımızı belespitlerimizi kullanmaya davet ediyorum. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.
Vatandaşların kurumlardaki işlerini halletmesi için araç kullanımına alternatif etkili bir çözüm olduğunu belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, “Bu bisikletler halkın daha rahat, daha kolay bisiklete ulaşması, özellikle dışarıdan şehre otobüs ya da dolmuşla gelmiş ama burada bir çok kuruma uğraması gerekiyor ve gitmesi gerekiyorsa bunu hızlıca halletmesi için buradan bir bisiklet alıp gidip işlerini şehir içerisinde halledebilir. Bu uygulama hem park yeri sorununu ortadan kaldıracak hem de trafik yoğunluğunu azaltacak. Burada hareketliliği daha ekonomik daha çevreci daha sağlıklı bir hale getiriyoruz. Tüm bisiklet severleri bekliyoruz” diye konuştu.
Büyük metropollerde hayata geçirilen benzer bir projenin Akhisar ilçesinde de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bugün büyük metropollerde benzerlerini gördüğümüz bir proje ile karşı karşıyayız. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Akhisar konumu itibariyle bisiklet kullanımına yatkın bir şehirdir. İnşallah halkımızda bu kamu malına kendi malı gibi sahip çıkar. Çok uzun yıllardır atıl durumda bulunan Gölet’in orada bir alan vardı. O alanı da bisiklet eğitimi için ayırmışlar, harika bir hale getirmişler ve yine tebrik ederim, çok güzel bir tesis olmuş. Hem bisiklet kullanımını arttırmak hem de bisiklet kullanan insanların trafik kurallarına uymasını sağlayacak bir adım atılmış. Son yılarda en büyük sıkıntımız hareketsizlikti. Özellikle gençlerimizde ve insanlarımızda en büyük problemdi. Başkanımızın böyle bir konuya öncülük etmesi inşallah diğer belediyelere de örnek olur” ifadelelerini kullandı.

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