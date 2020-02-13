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Akhisar’da ortak yol tamir protokolü

MANİSA HABERLERİ  | 13.02.2020 15:05 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında, Akhisar genelinde hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için yol yapım protokolü imzalandı.Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında dile getirdiği altyapılardan kaynaklanan yüzey kaplamaların tamir edilmesi protokolü hayata geçti.

Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında, Akhisar genelinde hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için yol yapım protokolü imzalandı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında dile getirdiği altyapılardan kaynaklanan yüzey kaplamaların tamir edilmesi protokolü hayata geçti. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları Uygulama yönetmeliği kapsamında, Akhisar ilçesi sınırları içerisinde altyapı kuruluşları tarafından çalışma yapılan cadde ve sokaklarda hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi, tamiratların zamanında yapılarak yolların ve kaldırımların düzgün hale getirilmesi için Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği yapacak.
Protokole göre, asfalt çalışması yapılması gereken alanları Manisa Büyükşehir Belediyesi yapacak, taş kaplama işlemlerini ise Akhisar Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa yapacak maddesi yer alıyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar’ımızda halkımızın en büyük şikayetlerinin başında altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yollar geliyor. Bu durum yeni bir problem değil; yılların sorunu. Biz, Akhisar Belediyesi olarak, göreve başladığımızdan bu güne kadar, bu sorunu en aza indirmek için tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Fakat, Manisa Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk sahasında olan bölgelere müdahale hakkımız olmadığından dolayı vatandaşımızın taleplerine hızlı çözümler üretemiyorduk. Yasalar bu konuda elimizi kolumuzu bağlıyordu. Bu konuda büyükşehir belediyemiz ile iletişime geçerek bir protokol yapmayı önerdik. Halkımızın huzur ve mutluluğu için önerdiğimiz bu protokol kabul edildi ve karşılıklı anlaşma sonucu imzalar atıldı. Büyükşehir belediyemiz ile koordine bir şekilde Akhisarımızın yol sorununu ortadan kaldırmak, güzel Akhisarımızı daha güzel bir hale getirmek için kollarımızı sıvadık, çalışmalarımız devam edecek. Akhisarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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