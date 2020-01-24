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Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

MANİSA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen planetaryum (gezegen evi) vatandaşların hizmetine açıldı.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen planetaryum (gezegen evi) vatandaşların hizmetine açıldı. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve tüm gök cisimlerinin görüntülerinin izlenebildiği gezegen evinde sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.
Her yaştan bireyin mutluluğu için insan odaklı çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, ara tatilde öğrencileri planetaryum etkinliğinde buluşturdu. Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu fuaye alanında kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Gösteri ardından bu mutluluğu yaşayan çocuklar, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Etkinliğin 26 Ocak Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edeceği bildirildi.

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