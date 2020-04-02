SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Akhisarspor'dan kampanyaya destek

Akhisarspor'dan kampanyaya destek

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 02.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına katıldı.

Akhisarspor'dan kampanyaya destek

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve teknik direktör Yılmaz Vural, çığ gibi büyüyen kampanya kapsamında birlikte bağış yaptı. Karabulut ve Vural'ın bağış dekontunu tutarken çekilen fotoğrafı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.Yeşil-siyahlılarda lige salgın yüzünden verilen arada antrenmanların ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken yaş grubu nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, 2 haftadır tesislerden ayrılmıyor. Akhisarspor'da takım kaptanları Kadir Keleş, Aykut Çeviker ve Onur Ayık'ın önderliğinde tüm futbolcular da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı aileler için Akhisar Sarı Ahmet Paşa Aşevi'ne 100 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Eroğlu'ndan nostaljik oyunEroğlu'ndan nostaljik oyun
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TFF 1’inci Lig akhisarspor Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor

G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor

Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu

Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu

Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu

Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenalaşan Yılmaz Vural'dan güldüren açıklama

Fenalaşan Yılmaz Vural'dan güldüren açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erzurumspor'da flaş ayrılık!

Erzurumspor'da flaş ayrılık!

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor'dan kampanyaya destek

Akhisarspor'dan kampanyaya destek

Okan Derici: Her şey bizim elimizde

'Her şey bizim elimizde'

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'ndan nostaljik oyun

Eroğlu'ndan nostaljik oyun

Altay'da Abdulkerim ikinci kez Süper Lig'i istiyor

Abdulkerim ikinci kez Süper Lig'i istiyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

Özdemir Süper Lig için tarihi verdi

Akhisarspor'da kale emin ellerde

Akhisarspor'da kale emin ellerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.