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Akhisarspor, liglerden düşmenin kaldırılması kararına tepki gösterdi

MANİSA HABERLERİ  | 29.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Akhisarspor, liglerden düşmenin kaldırılması kararına tepki gösterdi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tüm liglerden düşmenin kaldırılması yönündeki kararı için ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, TFF'nin bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararını açıkladığı belirtildi.

Gerekçe olarak gösterilen süreçten sadece bulunduğu ligden düşen takımların etkilenmiş gibi gösterilmesinin son derece üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir. Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Akhisarspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Lig'in büyük taraftar desteğine sahip olan ve pandemi sürecinden futbolcusu, teknik, ekibi ve personeliyle en çok etkilenen kulüp olmuştur. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu bu karar neticesinde, Akhisarspor Kulübü olarak ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağızı bildiririz."

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