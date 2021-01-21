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Akhisarspor'dan 4'ü yabancı 9 transfer

21.01.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Akhisarspor'dan 4'ü yabancı 9 transfer

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 9 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlılar Senegalli orta saha Paul Keita, Kongolu kanat Delarge Dzon, Nijeryalı santrafor Nsima Peter, Kamerunlu Akwo Ayuk ile sözleşme imzaladı.

Eski futbolcularına borçları nedeniyle sezon başında transfer yapamayan Akhisarspor ayrıca Sultanbeyli Belediyespor'dan Furkan Korkut, Turgutluspor'dan Mert Özyıldırım, Mamak FK'den Muhammed Embiya Yıldırım, Bucaspor 1928'den Serkan Sefil ve İstanbulspor'dan Yusuf Cihat Çelik'i de kadrosuna kattı.

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