Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Suriyeli öğrencilere “Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak “Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliğini düzenlendi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi. Pandemi süresi boyunca ara verilen etkinliklerin yeniden başladığı, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacağı bildirildi.

