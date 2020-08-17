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“Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliği

KİLİS HABERLERİ  | 17.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Suriyeli öğrencilere “Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliği düzenlendi.Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak “Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliğini düzenlendi.

“Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Suriyeli öğrencilere “Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliği düzenlendi.
Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak “Akıl ve Zeka Oyunları “ etkinliğini düzenlendi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi. Pandemi süresi boyunca ara verilen etkinliklerin yeniden başladığı, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacağı bildirildi.

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