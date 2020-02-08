YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi

Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi

ANKARA HABERLERİ  | 08.02.2020 12:16 | Son Güncelleme

Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Serdar Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akın Öztürk Ankara Adliyesi FETÖ şüpheli Mehmet Serdar Ö

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:08
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.