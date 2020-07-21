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  4. Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA HABERLERİ  | 21.07.2020 18:16 | Son Güncelleme

Eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan, duruşmada esas hakkındaki savunmasını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, eski pilot binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki düğüne katılan komutanların derdest edilerek Akıncı Üssü'nde rehin tutulmasını organize ettiği iddia edilen helikopter pilotu eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan, dünkü celse tamamlayamadığı esas hakkındaki savunmasına devam etti.

Sanık Özkan, o gün uçuş onayının sanık eski yarbay Alparslan Şahin tarafından yapıldığını, pilotlar olarak kendilerinin uçuş programını görmediğini söyledi.

Konya-Yalova arası uçuşlarının görev kapsamında olduğunu belirten Özkan, usule uygun olarak uçuş icra ettiklerini ve gidişlerinde herhangi bir suç unsuru olmadığını ileri sürdü.

Özkan, İstanbul'daki düğün alanı yakınlarına da filo komutanının emri doğrultusunda, komutanları tahliye etmek amacıyla gittiğini, suç işleme kastının olmadığını savundu.

Bunun mevzuat ve yönergelere uygun yapılan bir görev olduğunu ileri süren Özkan, olayların seyri değiştikten sonra kendisine emir verenlerin arkasında durmadığını iddia etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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