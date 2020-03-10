AKİP 6. Koordinasyon toplantısı gso ev sahipliğinde yapıldı

Türkiye’deki kümeler ile küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu’nun (AKİP) 6. Koordinasyon Toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Platform üyelerinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği toplantıda GSO’nun kümelenme çalışmaları anlatılarak, Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Üniversite, Sanayi ve Ticaret Odaları, KOP ve GAP Projeleri, OSB temsilcileri ve kümelenme yönetimlerinden katılımcıların yer aldığı toplantıda, GSO’nun bugüne kadar yürütmüş olduğu kümelenme faaliyetleri, projeler ve ileriye dönük gerçekleştireceği çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Isparta, Gaziantep ile birçok ilden kümelenme profesyonelleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve Gaziantep’in ekonomisi hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, “Zor bir coğrafyada olmamıza rağmen çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Atalarımızdan aldığımız üretim ve girişimcilik azmiyle ülkemize katma değer sağlamak amacıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Gaziantep’in, Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden birisi olduğunu ve bölgesinde üretim üssü haline geldiğine dikkati çeken Küçükparmak, “Tüm güçlüklere rağmen son 3 yılda bu şehir 3 milyar dolar sanayi yatırımı yapmış ve 3 yılda 180 işletme faaliyete alınmıştır. Bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kentimiz, ihracatta 6. sırada yer alıyor. Dünya’nın 180 ülkesine ihracat yapan kentimizden geçtiğimiz yıl toplam 7,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı da arttırmayı sürdürüyoruz. Bu yılın sonunda bu rakamın üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.