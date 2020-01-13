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  4. ‘Akran Zorbalığı’ konulu seminer

‘Akran Zorbalığı’ konulu seminer

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor.Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde (TOGEM) kurslara katılan kursiyerlere yönelik ’Akran Zorbalığı’ konulu seminer verildi.

‘Akran Zorbalığı’ konulu seminer

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde (TOGEM) kurslara katılan kursiyerlere yönelik ’Akran Zorbalığı’ konulu seminer verildi. Daha önce de aile yapısıyla ilgili birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM, son olarak ‘Akran Zorbalığı’ konulu eğitim semineri düzenledi. Seminerde kursiyerlere, çocukların okul başarısında ailenin etkisi ile ilgili bilgi verildi. Eğitimci Esra Ataman tarafından verilen seminerde, çocuğun gelişimi ile ilgili konulara da değinildi. Seminer kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

‘Akran Zorbalığı’ konulu seminer

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