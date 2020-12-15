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Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi

AKSARAY HABERLERİ  | 15.12.2020 14:11 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye işçilerine verilen ikramiye ödemelerinin başladığını duyurdu.

Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye işçilerine verilen ikramiye ödemelerinin başladığını duyurdu. Belediyede çalışan 127 işçiye 162 bin TL ödeme yapıldığı bildirdi.
Aksaray Belediyesinde çalışan işçilere 2020 yılının son ikramiyesi ödeniyor. Belediye işçilerinin hak ettiği ikramiye ödemelerinin çalışanların kişisel hesaplarına aktarıldığını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Emeğini hiçbir zaman esirgemeyen işçilerimize yılın son dilimi ikramiyelerini ödemeye başladık. Bu kapsamda belediyemizde çalışan 127 işçiye toplamda 162 bin 300 lira ikramiyeyi verdik. Bizler, çalışanlarımızın hakkını her zaman gözetiyor, ücretleri zamanında ve tam olarak almalarını sağlıyoruz. Hiçbir zaman emeğini esirgemeyen ve özverili çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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