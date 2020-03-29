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Aksaray polisi hem asayiş, hem de korona uygulamasında

AKSARAY HABERLERİ  | 29.03.2020 22:23 | Son Güncelleme

Aksaray’da 24 saat yol kontrolünde görev alan polis ekipleri hem uygulama yapıyor hem de korona virüsü karşı vatandaşları bilgilendiriyor.Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de tedbir ve önlem çalışmaları artarak devam ediyor.

Aksaray’da 24 saat yol kontrolünde görev alan polis ekipleri hem uygulama yapıyor hem de korona virüsü karşı vatandaşları bilgilendiriyor.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de tedbir ve önlem çalışmaları artarak devam ediyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yaptığı birçok tedbir ve güvenlik önleminin yanı sıra karayolları ve şehir içinde yaptığı trafik kontrolü ile asayiş uygulamalarında yolcu ve sürücüleri korona virüse karşı bilgilendirip uyararak, öte yandan da güvenlik uygulamasını sürdürüyor. Özellikle karayollarında rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri durdurdukları araçların aramasını, sürücüler ile araçların sorgularını yaparken, ayrıca korona virüsüne karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler 24 saat boyunca belirli aralıklarla değişim yaparak uygulamalarını aralıksız sürdürürken, uygulamalardan memnun olduğunu belirten sürücüler ise bu tür uygulamaların kesintisiz yapılması gerektiğini söyledi.

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